Der neue Bachelor – Top oder Flop? Endlich ist bekannt, wer in die Fußstapfen von Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) treten wird: Es ist Daniel Völz! Aber was sagen eigentlich die Promis zu dem neuen RTL-Junggesellen? Bei der GQ-Award-Verleihung in Berlin macht unter anderem Jorge Gonzalez (50) den Bachelor-Eignungstest: "Ja, er sieht gut aus. Ich glaube, die Mädchen, die das gucken, wollen das: einen gutaussehenden, jungen Mann”, urteilt der Let's Dance-Juror im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de