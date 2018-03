Sie wagen den nächsten Schritt! In der RTL II-Kuppelshow Love Island wurden Julian Evangelos und Stephanie Schmitz vor laufenden Kameras ein Paar. Seitdem sind die beiden Turteltauben einfach unzertrennlich. Auf getrennte Nächte wollen die beiden in Zukunft ganz verzichten, wie sie jetzt in Stephies Instagram-Story verkünden: "Julian und ich ziehen zusammen!"



