Natalia Osada (27) sucht ihr Liebesglück ab Samstag in der FKK-Kuppelshow Adam sucht Eva. Dabei lernt sich eine bunte Mischung aus Normalos und Promis in der Südsee kennen – und zwar völlig nackt! Wie genau hat die Blondine wohl die Herren im Adamskostüm ausgecheckt? Die zeigefreudige Ex-Promi Big Brother-Kandidatin verrät gegenüber Promiflash vielsagend: "Also machen wir uns nichts vor, der Typ ist nackt! Wenn du nicht hinguckst, dann ja, weiß ich auch nicht, stimmt irgendwas nicht mit dir.”



