Shania Geiss (13) startet gerade so richtig als Model durch – und das schon als Teenie. Dass das Modelbusiness auch ziemlich anstrengend und herausfordernd sein kann, wird Mama Carmen (52) momentan so richtig bewusst. Sie macht sich allmählich Sorgen: "Shania achtet in ihrem Alter schon sehr auf ihre Figur. Wenn Shania ein Gramm zu viel an ihrem Körper sieht, hört sie zum Beispiel auch auf, Süßes zu essen", verrät die Millionärin gegenüber IN. Mit Ehemann Robert (53) will sie aber wie eine Löwin auf ihre Tochter aufpassen.



