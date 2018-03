Annika Zschuppe und Andre Schimmel gehen getrennte Wege. Die beiden Love Island-Teilnehmer hatten sich bei der zweiwöchigen Show kennen- und auch etwas liebengelernt. Die zwei entschieden sich zunächst für eine offene Beziehung. Warum die jetzt doch in die Brüche ging, verriet Annika im Promiflash-Interview in Berlin: "Da ist nichts Schlimmes vorgefallen. Es ist so, dass er in Augsburg wohnt und ich in Berlin. Wir haben gemerkt, dass wir nicht die Zeit finden, uns regelmäßig zu treffen."



