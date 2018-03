Bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies knistert es gerade heftig zwischen einigen der Teilnehmer. Auch Melody Haase (23) und Kitesurfer Marius Hoppe scheinen anzubandeln. Ob es da in den nächsten Tagen noch zu heißer Action auf dem Bambusbett kommt? Wohl kaum! Melody ist aufgrund ihrer Vagina-Beauty-OP mit einem Sex-Verbot auf die Insel gezogen, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Meine Vagina war so frisch gemacht. Mein Chirurg hat mir vorher mit auf den Weg gegeben, dass ich keinen Sex haben darf für sechs Wochen und die sechs Wochen fielen eben in die ‘Adam sucht Eva’-Zeit.”



