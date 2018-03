24 Firmen präsentierten auf einem "InstaMarkt: Winter Wonderland" ihr Sortiment und Web-Experten konnten sich untereinander austauschen – der erste von Instagram veranstaltete Weihnachts-und Designmarkt in Deutschland wurde ein voller Erfolg. Mit von der Partie waren auch Internet-Stars wie Fashion-Bloggerin Masha Sedgwick (28), die in ihrer Instagram-Story ihre Fans an dem Spaß teilhaben ließ. Und auch Musical.ly-Berühmtheit Dalia Mya war bei der Veranstaltung im Kaufhaus Jandorf in Berlin vor Ort. Die Blondine, die mit coolen Unterwasser-Videos Erfolge feiert, zeigte sich im Promiflash-Interview ganz begeistert: "Das ist echt total cool, es sieht echt cool hier aus. Ich habe mich auch richtig drauf gefreut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de