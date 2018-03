Ob das zu Inselstress führt? Simon Desue (26) lebt derzeit in Miami und ist seit mehr als einem Jahr glücklich mit Model-Freundin Enisa Bukvic zusammen. Dass der YouTube-Star zuvor gleich mit zwei der aktuellen Kandidatinnen von Adam sucht Eva zusammen war, wissen aber wahrscheinlich die Wenigsten. Während der YouTuber 2013 mit Natalia Osada (27) im Promi Big Brother-Container anbandelte, soll nämlich draußen Reality-Star Melody Haase (23) auf ihn gewartet haben. Was in ihrem Kopf vorging, als sich die beiden in aller Öffentlichkeit näherkamen, verriet der OP-Fan nun gegenüber InTouch: "Ich war vor seiner Teilnahme bei Promi Big Brother mit ihm zusammen und habe ihn damals sogar zum Einzug begleitet – alles war super zwischen uns. Dann musste ich mir jeden Tag live im Fernsehen ansehen, wie Natalia mit ihm anbandelt!"



