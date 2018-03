Katja Krasavice (21) hat zehn Kilo zugenommen! Die Erotik-YouTuberin wiegt jetzt bei einer Größe von 1,64 Meter statt 42 Kilogramm stolze 52 Kilogramm. Hört sich nicht viel an, aber Hüfte und Gesäß seien deutlich runder geworden, wie die Social-Media-Blondine im Promiflash-Interview erzählt. Sie freut sich, denn: "Komischerweise jetzt, wo es im Trend ist, nehme ich zu. Mein ganzer Körper hat sich geändert. Zack! Aber das ist mit 21 normal. Das hat mir ein Arzt gesagt. ‘Warum bin ich so dünn? Ich will einen Arsch haben!’"



