Die Angst steckt ihnen noch in den Knochen: Die Crew von Bars and Melody wurde vor einem Supermarkt in Dortmund mit einer Waffe bedroht! "Ein verwirrter alter Mann hat jemanden von uns angegriffen", erzählten die Jungs auf der Stylorama im Promiflash-Interview. Der schlimme Vorfall beschäftigt die Sänger noch immer: "Manchmal haben wir Events ganz ohne Security besucht. Das ist ab jetzt ein No-Go. Wir werden unsere Sicherheitsmänner und Manager immer dabei haben."



