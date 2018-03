Jade Pearl Baker ist die erste Travestie-Künstlerin auf der The Voice of Germany-Bühne – und haut prompt alle Coaches vom Hocker! An ihrer Seite hat die "Moon River"-Interpretin ab sofort das Juroren-Duo Michi Beck (49) und Smudo (49). Doch welche Musikrichtung wird die Berlinerin denn nun in der nächsten Runde einschlagen? Im Promiflash-Interview stellt sich der Rotschopf vor und verrät: "Natürlich liebe ich vor allem Jazz, Soul, Blues und Folk – also ich bin echt sehr offen. Ich liebe aber auch Ska, Reggae… Es kommt immer darauf an, wie man’s macht.”



