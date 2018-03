Sie lebt ihr absolutes Schönheitsideal! Für viele Frauen sind eine zierliche Taille und große Brüste der totale Trend. Anella An geht dabei einen Schritt weiter: Sie gilt offiziell als die polnische Real-Life-Barbie – und hat dafür eine Menge hingeblättert! Knapp 30.000 Euro investierte die Blondine bisher in ihr puppenhaftes Aussehen. Eine neue Nase und mehrere Lippen-Unterspritzungen später ist Anella happy – und braucht jetzt nur noch den richtigen Ken an ihrer Seite. Vielleicht wäre Puppenmann Rodrigo Alves (34) da ihr Traumtyp?



