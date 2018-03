Liebes-Betrug beim Adam sucht Eva-Siegerpaar? Bastian Yotta (40) und Natalia Osada (27) lernten sich auf eher unkonventionelle Weise kennen: splitterfasernackt im Fernsehen vor einem Millionenpublikum. Den Gefühlen zwischen dem Protzmillionär und der Ex-Promi Big Brother-Kandidatin tat das allerdings keinen Abbruch – im Gegenteil! Die Zahnpasta-Lächler verliebten sich Hals über Kopf ineinander und gewannen die Nackedei-Sendung sogar. Das Beste: Auch heute sollen die zwei noch total happy sein. Alles Quatsch, findet Textilfrei-Profi Micaela Schäfer (34)! "Niemals sind die beiden wirklich zusammen. Also, Yotta und Natalia Osada", gab La Mica Promiflash ihre Prognose auf der "Spiel mit der Zeit"-Premiere in Berlin.



