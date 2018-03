Ein Jahr lang reiste Comedian Katharina Stueber durch die USA, traf die unterschiedlichsten Menschen und sammelte jede Menge Geschichten. Anstatt die Erlebnisse für sich zu behalten, schrieb sie ein Buch: "Unzensiert durch Amerika – Gibt's hier eigentlich noch was zu lachen?". Und was können die Leser erwarten? "Spaß, Tränen, Wut, Verzweiflung, aber auch viel Sonnenschein, wenn man in die Herzen der Menschen schaut", erzählte Katharina im Interview mit Promiflash. Bei der ersten Lesung waren auf die GZSZ-Stars Wolfgang Bahro (57) und Lea Marlen Woitack (30) dabei. "Es war sehr witzig, ich habe total gelacht", erzählte Lea nach der Hörprobe.



