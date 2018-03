Seit 2005 steht Sepp Schauer (68) als Alfons Sonnbichler für Sturm der Liebe vor der Kamera. Mit seiner hilfsbereiten loyalen bodenständigen Art spielt sich der Chefportier in die Herzen der Telenovela-Fans. Aktuell bewegt vor allem sein Schicksal die Zuschauer, denn Alfons ist an Demenz erkrankt und verliert seinen heiß geliebten Job am Fürstenhof. Bedeutet das nun das Serien-Aus für Sepps beliebten Charakter? Promiflash trifft den Schauspieler am "Sturm der Liebe"-Set in München und hakt nach.



