Geht er oder geht er nicht? Vor einigen Wochen kursierte die Schlagzeile, dass Florian Stadler (44) die Erfolgstelenovela Sturm der Liebe nach zehn Jahren verlassen wird. Für viele Fans ein wahrer Schock! Schließlich spielte sich der gebürtige Augsburger mit seiner Rolle des sympathischen Fitnesstrainers Nils Heinemann in die Herzen der Zuschauer. Jetzt soll der 44-Jährige gemeinsam mit William Newcombe, dargestellt von Alexander Milz (31), den Fürstenhof verlassen. Dabei entwickelt Nils doch gerade große Gefühle für seine beste Freundin Tina Kessler (Christin Balogh, 32). Was ist also dran an den Gerüchten? Promiflash trifft den Schauspieler am "Sturm der Liebe"-Set in München und hakt nach.



