Sie twerkt ihre Hater einfach aus dem Weg! Auf dem Place To B Influencer Award in Berlin blieb Shirin David (22) nicht nur ihrer neu gewonnenen Vorliebe für traumhafte Kleider im Hochzeits-Look treu, sie sprach auch mit Promiflash über fiese Kommentare von ihren Hatern: "Manchmal kratzt es schon am Ego. Und manchmal gibt es Tage, an denen man denkt: 'What the fuck? Es juckt mich nicht'." Das scheint wohl einer dieser Tage gewesen zu sein – denn später postete Shirin einen heißen Instagram-Clip, in dem sie megasexy die Pobacken wackeln ließ. "Schüttel die Hater ab", lautete ihre Message zum Post – Botschaft angekommen!



