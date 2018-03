In dieser Situation hatte selbst er Panik! Rolf Buchholz scheut als meistgepiercter Mensch der Welt eigentlich keine Schmerzen. Als er im Oktober jedoch in einen Autounfall verwickelt wurde, verspürte er seit langer Zeit mal wieder das Gefühl der Angst. Schließlich machte er sich nicht nur Sorgen um seine Gesundheit, sondern auch um den Zustand seiner Piercings. Im Promiflash-Interview erinnert sich der 58-Jährige an den dramatischen Vorfall: "Ich bin bei Grün über die Ampel gegangen, bin angefahren worden und hatte aber sehr viel Glück gehabt! Bis auf Blutergüsse habe ich halt nichts abbekommen."



