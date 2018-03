Er ist der absolute Fleischkönig! Der türkische Restaurantbesitzer Nusret Gökçe sorgt mit seinen Kochkünsten regelmäßig für Geschmacksexplosionen. Neben 9,6 Millionen Instagram-Followern bringt der Steak-Virtuose immer wieder auch hochkarätige Promis wie Manuel Neuer (31), Pedro Pascal und Leonardo DiCaprio (43) zum Sabbern. Doch wie erklärt sich der Christian Grey der Kochkunst seinen Erfolg? "So plötzlich war das tatsächlich nicht. Ich mache die Arbeit ja seit 20 Jahren. Aber irgendwann haben Fußballer und Stars eine Pose von mir nachgemacht...", verrät Nusret alias Salt Bae Promiflash beim Place To Be Influencer Award in Berlin.



