Brustwarzen-Fauxpas bei Katja Krasavice (21)? Die Erotik-YouTuberin hat mit "Doggy" ihren ersten Song veröffentlicht – inklusive heißem Musikvideo! Doch in dem Clip zeigt die versexte Influencerin etwas zu viel nackte Haut: Denn in "Doggy" sieht man Teile von Katjas Nippel! Promiflash hat bei der Interpretin auf ihrer Songrelease-Party im "KINKI Palace" in Sinsheim nachgefragt, ob dieser Nip Slip wohl Absicht war: "Dieser Nippelblitzer war nicht gewollt. Meine Nippel fallen immer raus, weil ich zu kleine BHs trage, damit die Brüste nach oben gedrückt werden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de