So verletzlich hat sich Saskia Atzerodt (25) bisher noch nie gezeigt! Eigentlich ist die Reality-Beauty für ihr feuriges Temperament und ihr strahlendes Lachen bekannt, doch in ihrem aktuellen Facebook-Livestream bricht die Blondine in Tränen aus. Satte 13 Minuten weint sie bitterlich vor der Kamera: "Vor genau einem Jahr habe ich ja meinen Bruder verloren. Das tut mir halt immer noch megamäßig weh", erklärt sie ihren Gefühlsausbruch.



