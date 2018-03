Und sie soll wirklich schon 71 Jahre alt sein? Seit knapp 50 Jahren feiert die türkische Pop-Ikone Ajda Pekkan riesige Erfolge als Sängerin und Schauspielerin. Ihre fast fünf Jahrzehnte im Rampenlicht sieht man der Beauty allerdings nicht wirklich an – sie strahlt immer noch jugendliche Schönheit aus! Um ihren Körper in Form zu halten, hat die ehemalige Eurovision Song Contest-Teilnehmerin ein bizarres Schönheitsgeheimnis, wie sie DailyMail verriet: "Ich passe schon sehr gut darauf auf, was ich esse. Aber ich bin da auch nicht so ganz streng. Ich liebe es, Döner zu essen!“



