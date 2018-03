Was halten echte Hollywood-Stars eigentlich von Protz-Millionär Bastian Yotta (40)? In Los Angeles lebt der den typischen "American Dream" und wohnt mit Filmlegenden Tür an Tür. Im Promiflash-Interview verrät "Gladiator"-Star Ralf Möller (58), ob er Yotta kennt und was er über ihn denkt: "Wir sind uns schon begegnet, ja. Netter Typ, trainiert fleißig, gut in Form. Ja er macht so sein Ding und jeder, wie er es will." Die Erfolgs-Tipps des Schauspielers: Immer am Ball bleiben und weiterhin hart arbeiten.



