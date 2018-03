Nicole Cross präsentiert ihren Fans auf ihrem YouTube-Channel eine große musikalische Bandbreite. Ob Pink (38), Coldplay, Luis Fonsi (39) oder Justin Bieber (23) – Nicole glänzt mit jedem Cover. "Also ich muss sagen, mit YouTube war natürlich die Absicht, irgendwo groß raus zu kommen, Erfolg zu haben und natürlich mit Cover einzusteigen, weil man sich so den Namen machen kann", erzählte sie im Promiflash-Interview auf dem YouTube-Festival in Berlin. Doch die 24-jährige Deutsche kann noch viel mehr. Mit ihrem eigenen Song "Awesome" sorgte sie für einen Mega-Ohrwurm!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de