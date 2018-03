Geissens-Tochter Shania (13) will als Supermodel durchstarten! Und dabei kann sie sich nicht nur der vollen Unterstützung ihrer Familie sicher sein, sondern auch der ihrer Kumpels Leondre Devries (17) und Charlie Lenehan von Bars and Melody. Die Musiker verraten Promiflash bei der Stylorama 2017 in Dortmund, was sie von Shanias Modelplänen halten: "Sie ist eine wunderschöne junge Frau. Sie hat sehr viel Selbstbewusstsein, sie wird das rocken. Sie wird das wirklich super machen!" Mit den Töchtern von Carmen (52) und Robert Geiss (53) sind die Sänger schon eine Weile befreundet.



