Lange müssen die Fans sich nicht mehr in Geduld üben! Vor wenigen Monaten verzauberte der erste Trailer zum Harry Potter-Prequel "Voldemort: Origins of the Heir" die Potterheads weltweit. Mittlerweile dauert es gar nicht mehr lange, bis die heiß ersehnte Fan-Produktion auf YouTube erscheint. Die Filmemacher veröffentlichten jetzt den finalen Trailer und lüfteten dabei auch das Geheimnis um den Erscheinungstag – es ist der 13. Januar!



