In der Waagerechten läuft's bei Melanie Müller (29) nicht mehr! Im September erblickte die Tochter der Ballermann-Sängerin das Licht der Welt. Für die Working-Mum ist Baby Mia Rose aber kein Grund, alles andere hinten anzustellen. Nur leider bleibt dabei eines auf der Strecke: der Sex mit Ehemann Mike! Bei der Eröffnung ihres neuen Imbisses "Grillmüller" in Leipzig gaben die frischgebackenen Eltern zu: Im Bett läuft nichts mehr. Aber wieso nicht? "Es liegt nicht an dem Kind, weil die schläft immer nachts. [...] Das ist einfach Müdigkeit und ja vielleicht noch ein bisschen meine Hormone, die halt noch nicht so richtig wollen", erklärte Melli gegenüber Promiflash.



