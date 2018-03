Sie hat den berühmten Baby-Glow! Moderatorin Cathy Hummels (29) zählt zu den größten Fashion-Expertinnen unter Deutschlands Bald-Mamas. Auch als Schwangere ist die Dirndl-Designerin ein echter Hingucker – und das in jeder Lebenslage. Egal ob auf dem roten Teppich, im Alltag, am Strand oder beim Sport – die Ehefrau von Mats Hummels (28) weiß ihren Baby-Bump perfekt in Szene zu setzen! Promiflash zeigt euch die schönsten Schwanger-Looks der Moderatorin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de