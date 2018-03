Was für eine Stimme! Mit einem Jazz-Song haute Maria Hering ihre Fans jetzt komplett um. Die Ex von Millionär Bastian Yotta (41) schrieb dazu bei Instagram: "Ich teile mit euch einen sehr privaten Moment. Ich singe das erste Mal seit Jahren wieder Jazz. Manchmal vergisst man im Laufe der Zeit seine Leidenschaft." Dass die Blondine ein wahres Stimmwunder ist, hat sie in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen: 2010 schaffte sie es bei DSDS in den Recall und war 2011 fester Bestandteil des Volksmusik-Trios "Heidis Erben".



