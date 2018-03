Ob Profisportler oder Ex-DSDS-Teilnehmer, die Hobbys und Berufe der diesjährigen Mister Germany-Kandidaten sind echt breit gefächert. Doch wer wird sich am Ende den Titel holen und in Dominik Bruntners (24) Fußstapfen treten? Das wird sich am 9. Dezember herausstellen, wenn die Jury um Julian Stoeckel (30) den Gewinner wählt. Um einen Vorgeschmack zu bekommen, stellt euch Promiflash schon einmal vier der Hotties vor. Pascal Unbehaun, Marcel Halder, Jan Stühmer und Felix Hahnsch sind alle heiß auf den Titel. Kann sich einer von ihnen gegen seine 15 Konkurrenten durchsetzen?



