Liebe auch abseits der Kamera? Bei Sturm der Liebe könnten aus Köchin Tina Kessler (Christin Balogh, 32) und Fitnesstrainer Nils Heinemann (Florian Stadler, 44) langsam aber sicher ein Paar werden. Der Personal Trainer des Fünf-Sterne-Hotels Fürstenhof hat sich Hals über Kopf in die frischgebackene Mama verliebt. Aber auch privat verstehen sich die Schauspieler ausgesprochen gut. Für viele Telenovela-Fans steht fest: Die Herzen der Serien-Stars schlagen auch privat im selben Takt. Aber ist das so? Bei der "Kinky Boots"-Musical-Premiere in Hamburg bringt die Tina-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash Licht ins Dunkel.



