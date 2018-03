Wechselt Katja Krasavice (21) bald ins Porno-Geschäft? Wenn es nach den Darstellerinnen Lucy Cat und RoxxyX geht, dann sollte das bald geschehen. Die beiden Erotik-Sternchen tauchten schon öfter in Katjas heißen YouTube-Videos auf und sind mit der Blondine befreundet. Auf der 21. Venus-Erotikmesse in Berlin spricht Lucy Cat ganz euphorisch über Katjas mögliches Porno-Debüt: "Also wenn Katja möchte, auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Sie ist eine wunderschöne Frau. Absolut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de