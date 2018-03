Jetzt ist gibt es traurige Gewissheit. Am 5. Dezember wurde die Pornodarstellerin August Ames (✝23), mit bürgerlichem Namen Mercedes Grabowski, tot in Kalifornien aufgefunden – das hatte ihr Ehemann und Regisseur Kevin Moore in einem Statement bestätigt. Jetzt hat ein Sprecher der Ventura County Rechtsmedizin laut Hollywood Life die Todesursache bekannt gegeben: "Mercedes Grabowski erlitt einen Erstickungstod durch Erhängen. Es war Selbstmord."



