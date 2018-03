Alles aus nach nur einem Jahr Ehe! Goth-YouTuberin Black Friday (30) schockiert ihre Follower Anfang Dezember, indem sie erklärt: Ich habe mich von meinem Ehemann Matthias getrennt! Dabei beginnt alles wie in einem dunklen Märchen. Der Deutsche Matthias und die Neuseeländerin Friday, die mit richtigem Namen Freyja heißt, heiraten nach nur fünf Monaten Beziehung ganz in Schwarz auf einem deutschen Standesamt. Aber so schnell, wie die Liebe gekommen ist, ist sie nun auch wieder gegangen, wie die Influencerin erklärt: "Ich weiß, es ist hart, das zu sagen, und vielleicht hart, es zu hören, aber es ist leider wahr."



