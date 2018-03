Wird Vloggerin Makoccino die neue YouTube-Queen? Momentan sind sie noch die Königinnen im Netz: Bibi Heinicke (24) und Dagi Bee (23). Doch Mako ist auf dem besten Weg, ihnen Konkurrenz zu machen. Aber für was steht Makoccino? Beim YouTube-Festival 2017 in Berlin stellt die Künstlerin im Promiflash-Interview ihren eigenen Channel vor: "Auf meinem Kanal inspiriere ich meine Zuschauer, kreativ zu werden, sich auszudrücken und das durch verschiedene Projekte, wie Do-it-yourself, Malerei und einfach kreative Sachen und auf eine sehr einfache Weise, so dass auch jeder mitmachen kann und Spaß haben kann."



