Gerade erst den Führerschein bestanden und schon nen Lamborghini fahren! Davina Geiss (14) zeigt auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account mit Schwester Shania (13) stolz ihre erste Fahrt in dem Protzschlitten – und das auch noch auf schneebedeckter Straße! Die Fans sind besorgt: Ist das nicht viel zu gefährlich? Mama Carmen (52) sieht ne kleine Spritztour in so einer Luxuskarre aber entspannt, wie sie bereits vor Kurzem im Promiflash-Interview verriet: "Mal ehrlich, wer kann [...] schon sagen, mein erstes Auto, das ich gefahren bin, war ein Ferrari etc. Das war schon ein Grund, die Kinder auch mal fahren zu lassen.” Na, wenn das so ist: Gute Fahrt, Davina!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de