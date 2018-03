Mia C. will aus Katja Krasavices (21) Schatten treten! Die Nackt-YouTuberin wurde an der Seite des Vlogger-Luders auf der Video-Plattform bekannt. Im Promiflash-Interview erklärt sie nun: "Man will ja in der Öffentlichkeit nicht nur als 'Freundin von' dastehen – und die macht jetzt alles, was die auch macht. Sondern halt einfach was Eigenes machen." Ob es ihr gelingt, eigenständig durchzustarten?



