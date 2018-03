Ob sich Tom Kaulitz (28) wohl über DIESES Fan-Geschenk gefreut hat? Bei einem Tokio Hotel-Fantreffen hat ihm eine junge Dame doch tatsächlich einen Penis-Ring mitgebracht! Der Bruder von Bill (28) nahm es in einem YouTube-Clip mit Humor – und teilte sogar noch ganz nebenbei frech gegen Bandkollege Georg Listing (30) aus: "Georg könnte den am Handgelenk tragen, aber bei mir passt der gerade so vorne drauf." Was der Gitarrist wohl nach dem Meet and Greet mit dem Sexspielzeug gemacht hat?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de