Keaton Jones, ein ganz normaler Schüler aus Knoxville, wird gemobbt. Und zwar so schlimm, dass er sich irgendwann nicht mehr zur Schule traut. Seine Angst teilt er seiner Mutter mit, die seine emotionalen Worte auf Facebook veröffentlicht: "Sie machen sich über meine Nase lustig. Sie sagen, ich bin hässlich und ich habe keine Freunde." Nun machen ihm viele Promis via Social Media Mut: "Kleiner Mann, du hast in mir einen Freund fürs Leben", schrieb zum Beispiel Snoop Dogg (46) auf Twitter.



