Da sind die Girls! Ab dem 10. Januar geht die Suche nach Mrs. Right bei Der Bachelor in die achte Runde. 22 liebeshungrige Singleladys buhlen dann um die Gunst von Junggeselle Daniel Völz. Doch welche Dame wird am Ende sein Herz erobern? RTL lüftet jetzt das Geheimnis um die attraktiven Mädels: Hier sind die Kandidatinnen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de