Krasse Anschuldigungen! In einem herzzerreißenden Video schildert Keaton Jones seine traumatischen Mobbingerfahrungen durch Klassenkameraden. Viele Stars laden den Jungen zu Events ein, um ihm beizustehen – so auch der Kampfsportler Joe Schilling. Doch sein Angebot schlägt Keatons Mutter aus und fordert stattdessen angeblich etwas anders. "Sie will nur Geld. Sie sagte: 'Weißt du, Weihnachten steht vor der Tür und ich bin eine alleinerziehende Mutter und das Geld wird knapp'", berichtet Joe auf Instagram von Kimberlys Wünschen. Nicht der einzige Vorwurf, mit dem sie aktuell konfrontiert wird: Kimberly soll rassistische Ansichten vertreten und solche Kommentare auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht haben.



