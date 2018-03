Folgt jetzt das Baby? Auf der "The Night of The Dead Stars"-Kostümparty von It-Boy Julian F.M. Stoeckel (30) ist auch seine Busenfreundin Micaela Schäfer (34) am Start. Während die Nacktschnecke als verstorbenes Playmate Cassandra Lynn Hensley (✝34) über die Feier hoppelt, verkörpert ihr Liebster, Felix Steiner, den vor wenigen Wochen von uns gegangenen Hugh Hefner (✝91). Die Kostümierung macht das Erotikmodel so an, dass es nur eins im Sinn hat, wie es gegenüber Promiflash verrät: "Also heute Nacht werde ich mit Hugh Hefner schlafen und vielleicht sogar ein Kind zeugen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de