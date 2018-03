Jetzt ist seine Panik noch größer! Keaton Jones rührte vor einigen Tagen mit seinen Tränen die ganze Welt! In einem Social-Media-Video schilderte der Elfjährige, wie heftig er von seinen Mitschülern gemobbt wird. Seine Mutter Kimberly veröffentlichte den Clip auf ihrem Facebook-Kanal und trat damit ein riesiges Medieninteresse an dem US-Amerikaner los. In der britischen Talkshow This Morning erklärte das Mama-Sohn-Gespann nun, dass sich Keaton seit Veröffentlichung des Videos nicht mehr zur Schule traut. "Die Sache ist einfach zu so einem großen Ding geworden! Ich denke, das Ganze sollte sich erst mal ein wenig beruhigen", rechtfertigte Kimberly die Situation.



