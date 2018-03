Ist Tanzverbot (20) die neue Bibi Heinicke (24)? Das Video zu seinem Song "Zahnlückenjohnny" hat schon die 1 Million Views-Marke geknackt. Das Lied kommt richtig gut an – dabei wurde der YouTuber in seiner zweijährigen Karriere unzählige Male von seinen Hatern getrollt. Sogar Polizei und Feuerwehr wurden zu seiner Wohnung geschickt, weil die Adresse geleakt wurde. Die Folge: Tanzi musste ausziehen! Aber der Content Producer lässt sich nicht unterkriegen und kämpft sich mit viel Authentizität an die Spitze.



