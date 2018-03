Diesen flauschigen Vierbeiner wird man garantiert schmerzlich vermissen! Am Freitag gab ihre Besitzerin Katie Sturino via Instagram bekannt: Netz-Star Toast the Dog ist gestorben! Die Hundedame begeisterte nicht nur fast 380.000 Follower und knuddelte bereits mit Berühmtheiten wie Robert Pattinson (31) und Kate Upton (25), sondern hat auch eine tragische Vergangenheit – sie verbrachte den ersten Teil ihres Lebens auf einer Welpenfarm in den USA. Ihre spätere Besitzerin Katie und deren damaliger Lebensgefährte retteten Toast aber und machten sie sogar zu einem der allerersten Tier-Stars im Netz!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de