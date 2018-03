Jetzt gibt es ihr erstes offizielles Statement! Anfang Dezember gab Bastian Yotta (41) via Social Media bekannt, dass er und Natalia Osada (27) nach nur wenigen Wochen Fernbeziehung wieder getrennt seien. Die zwei hatten sich bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennengelernt und als Paar die Insel verlassen. Im Promiflash-Interview erklärte Natalia jetzt offen, warum die Liebe ihrer Meinung nach in die Brüche ging: "Ich denke, dass wir da verschiedene Auffassungen haben, wie Beziehungen funktionieren und was wir von einer Beziehung erwarten und ich denke einfach, dass Basti es gewohnt ist, dass sich viel um ihn dreht und ich habe aber mein eigenes Leben und stehe mit meinen beiden Beinen komplett im Leben verankert. Entweder es werden da Kompromisse geschlossen oder halt nicht."



