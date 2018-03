Plötzlich Eltern – und das gleich im Doppelpack! Dieses Glück hatten in diesem Jahr bereits mehrere Stars. Zuletzt überraschten Sänger Enrique Iglesias (42) und Ex-Tennisprofi Anna Kournikova (36) mit der Twins-News. Auch Musikerpaar Beyoncé (36) und Jay-Z (48) durften sich im Juni über ein Mädchen und einen Jungen freuen. Welche Celebrititys sich in diesem Jahr sonst noch in die Riege prominenter Zwillingseltern einreihen? Promiflash schaut auf das "doppelt gesegnete" Jahr zurück!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de