Hinter Yvonne Mouhlens (28) bewusstem Lebensstil steckt eine traurige Geschichte: Vor vier Jahren stirbt ihre Mutter an Krebs – kurze Zeit später wird auch bei der früheren Köln 50667-Darstellerin ein auffälliger Gebärmutterhalsabstrich gemacht. ”Ich hab einen Schock bekommen. Meine Mutter war gerade erst gestorben, meine Hündin auch an Krebs in diesem Jahr gestorben – was will denn dieser Krebs von uns gerade, dachte ich", erinnerte sich die YouTuberin im Promiflash-Interview im McFit in Köln. Kurz nach der Schockdiagnose wird sie operiert und überdenkt ihre gesamte Lebensweise komplett neu – vor Kurzem wurde sie schließlich zu Deutschlands sexiester Veganerin gewählt.



