Larissa Marolt (25) hat die weibliche Hauptrolle in einer der erfolgreichsten Serien Deutschlands ergattert! Seit einigen Monaten steht das Model bei Sturm der Liebe als Alicia Lindbergh vor der Kamera. Im Vorfeld hagelte es für diese Wahl ordentlich Kritik. Der Grund? Die quirlige Österreicherin wird durch ihre Teilnahmen bei Germany's next Topmodel, dem Dschungelcamp oder Global Gladiators als nervige Zicke abgestempelt. Aber wie nehmen ihre Telenovela-Kollegen die Blondine am Set wahr? Promiflash trifft die Serien-Stars am "Sturm der Liebe"-Set in München und hakt nach. "Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de