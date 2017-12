Endlich zu dritt! Die kleine Mila Jolie ließ sich Zeit, doch jetzt durfte Inci Elena Sencer (24) ihr Töchterchen endlich in die Arme schließen. Am Donnerstag erblickt der Nachwuchs um 21:30 Uhr gesund und munter das Licht der Welt. Glücklich genießt die kleine Familie die ersten Stunden allein – doch mit einem Schnappschuss lässt die frischgebackene Mama jetzt auch die Fans an ihrem Glück teilhaben.